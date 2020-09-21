Estreia e gol da vitória: Dudu comemora nova fase no Figueirense

Foi um resultado cheio de significados para o meia Dudu, um dia que jamais sairá da memória do jogador. Autor do gol da vitória do Figueirense sobre o América-MG, na noite deste sábado (19/09), pela Série B do Brasileirão, e logo na sua estreia, ele fez lembrar aquele garoto que era apontado como revelação nas categorias de base do Vasco.Recém-chegado, Dudu, de apenas 21 anos, foi relacionado pela primeira vez para um jogo do Figueirense. Acionado pelo técnico Elano aos 10 minutos do segundo tempo, não demorou a apresentar suas credenciais. Aos 15', tabelou com Keké e, de fora da área, acertou chute rasteiro e preciso no canto esquerdo do goleiro, o que acabaria por ser o gol da vitória, a primeira sob o comando do treinador.'Esperei muito tempo por esse momento, batalhei e treinei demais, nunca desisti. O Figueirense abriu as portas pra mim e só quero retribuir. Fico muito feliz de ter entrado e ajudado a equipe. Temos um grupo muito bom e determinado, que merece coisas melhores. Juntos, vamos buscar a reação. Estamos trabalhando forte pra isso', desabafou o camisa 98.Dudu é cria do Vasco, onde chegou em 2010, ainda aos 11 anos. Estreou nos profissionais com 19 anos, num jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão 2018. Iniciou a temporada seguinte entre os titulares de Alberto Valentim, chegando a fazer três jogos e um gol pela Taça Guanabara. Acabou perdendo espaço num elenco muito inchado e, no início desse ano, foi emprestado ao Paraná, empréstimo repassado ao Figueirense neste mês.