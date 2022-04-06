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Estreia do São Paulo na Sul-Americana muda de cidade e equipe não enfrentará altitude

Partida do Tricolor diante do Ayacucho, no Peru, será agora na capital Lima...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 19:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 19:47
A estreia do São Paulo na Copa Sul-Americana, contra o Ayacucho, mudou de cidade e equipe não precisará mais enfrentar altitude. A partida acontecerá nesta próxima quinta-feira (7) e antes estava programada para ocorrer na cidade de Cuzco, com uma altitude de 3.399 metros. Porém, devido a um problema relacionado a dificuldade das equipes de transmissão de chegarem ao local, a partida foi alterada pela Conmebol para a cidade de Lima, no Estádio Nacional. O local recebeu, na última terça (5), a partida do Flamengo com o Sporting Cristal. Agora, o Tricolor paulista se livrou da tão temida altitude, já que Lima é localizada a apenas 154 metros do nível do mar.
Diferente da causa do São Paulo, o Flamengo teve que remarcar a partida por conta das manifestações políticas que estão ocorrendo no Peru. TABELA> Veja a tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosAgora, o São Paulo se prepara para estrear na Sula contra o Ayacucho no mesmo dia, 7 de abril, e no mesmo horário, às 21h30. Porém, com a mudança para o Estádio Nacional.
Crédito: SãoPaulonãoenfrentaráaltitudeempartidadaSul-Americana(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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