Estreia do Grêmio no Gauchão 2021 só acontecerá em março

A temporada futebolística de 2021 para o time do Grêmio começará apenas no dia 3 de março, data para qual o jogo na estreia da equipe pelo Campeonato Gaúcho foi remarcado. Inicialmente, o cronograma do torneio previa a partida frente ao Caxias, na Arena, ocorrendo no dia 27 de fevereiro.>Rumo ao tetra! A tabela do Campeonato Gaúcho de 2021O reajuste de datas aceito pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) foi feito em função da partida que inaugura a decisão da Copa do Brasil diante do Palmeiras apenas um dia depois do que seria a estreia do Imortal na busca pelo tetracampeonato.