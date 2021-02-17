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futebol

Estreia do Grêmio no Gauchão 2021 só acontecerá em março

Por conta da Copa do Brasil, partida diante do Caxias, que acontecerá na Arena, foi reagendada para o dia 3 de março...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 10:53

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 10:53

Crédito: Equipe tenta emendar o quarto título seguido do estadual (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
A temporada futebolística de 2021 para o time do Grêmio começará apenas no dia 3 de março, data para qual o jogo na estreia da equipe pelo Campeonato Gaúcho foi remarcado. Inicialmente, o cronograma do torneio previa a partida frente ao Caxias, na Arena, ocorrendo no dia 27 de fevereiro.>Rumo ao tetra! A tabela do Campeonato Gaúcho de 2021O reajuste de datas aceito pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) foi feito em função da partida que inaugura a decisão da Copa do Brasil diante do Palmeiras apenas um dia depois do que seria a estreia do Imortal na busca pelo tetracampeonato.
Apesar da mudança de data, pelo fato do compromisso estadual ocorrer entre o primeiro e o segundo jogo que definem a copa nacional, são muito pequenas as possibilidades de Renato usar a equipe considerada como titular frente ao Caxias.
Antes dessa sequência de partidas, o Grêmio ainda olha para o Campeonato Brasileiro como uma forma de assegurar seu espaço, pelo menos, na Pré-Libertadores com duas rodadas a serem disputadas. No domingo (21) a equipe recebe o Athletico às 18h15 (de Brasília) e encerra sua participação frente ao Red Bull Bragantino, no dia 25 de fevereiro, em Bragança Paulista.

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