Estreia de Roger Machado no Grêmio deve acontecer no fim de semana

Tendo chegado de maneira quase que imediata a saída de Vagner Mancini, a volta efetiva de Roger Machado na direção do Grêmio durante uma partida não acontecerá com a mesma brevidade.>Receba as últimas informações pelo canal do LANCE! no TelegramNo embate desta quarta-feira (16) onde o Imortal vai até o interior do estado visitar o União Frederiquense, o técnico da equipe será César Lopes, atual comandante do Time de Transição e que foi o responsável por dirigir o tricolor nas duas primeiras rodadas do Gauchão.

Apesar da figura de César no banco de reservas, os jogadores a serem utilizados integram o grupo principal do Grêmio. Grupo esse, aliás, que vai ter um número razoável de desfalques entre lesionados (Campaz, Pedro Lucas, Benítez e Ferreira) e poupados, casos de Geromel e Diego Souza.

Desta forma, a tendência é que Roger faça a sua estreia no banco de reservas no sábado (19), oportunidade onde o Imortal recebe o São Luiz, na Arena, e fará seu último compromisso antes do primeiro Grenal da temporada 2022.