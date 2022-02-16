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futebol

Estreia de Roger Machado no Grêmio deve acontecer no fim de semana

Diante do União Frederiquense, nesta quarta-feira (16), comandante gremista à beira do gramado será César Lopes...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 15:52

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2022 às 15:52
Tendo chegado de maneira quase que imediata a saída de Vagner Mancini, a volta efetiva de Roger Machado na direção do Grêmio durante uma partida não acontecerá com a mesma brevidade.>Receba as últimas informações pelo canal do LANCE! no TelegramNo embate desta quarta-feira (16) onde o Imortal vai até o interior do estado visitar o União Frederiquense, o técnico da equipe será César Lopes, atual comandante do Time de Transição e que foi o responsável por dirigir o tricolor nas duas primeiras rodadas do Gauchão.
Apesar da figura de César no banco de reservas, os jogadores a serem utilizados integram o grupo principal do Grêmio. Grupo esse, aliás, que vai ter um número razoável de desfalques entre lesionados (Campaz, Pedro Lucas, Benítez e Ferreira) e poupados, casos de Geromel e Diego Souza.
Desta forma, a tendência é que Roger faça a sua estreia no banco de reservas no sábado (19), oportunidade onde o Imortal recebe o São Luiz, na Arena, e fará seu último compromisso antes do primeiro Grenal da temporada 2022.
Crédito: (Divulgação/AssessoriadeImprensa

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