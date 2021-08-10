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Estreia de Messi pelo PSG deve ser na quinta rodada do Campeonato Francês; saiba quando será o jogo

Paris Saint-Germain encara o Clermont Foot, recém-promovido à primeira divisão, entre os dias 10 e 12 de setembro. Jogo será no Parque dos Príncipes, com expectativa de casa cheia...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 16:34

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 16:34

Crédito: SAMEER AL-DOUMY / AFP
Lionel Messi jogará no Paris Saint-Germain na temporada 2021/22. Isso não é mais novidade. E uma pergunta que muitos estão fazendo parece começar a ser respondida. De acordo com a imprensa francesa, a estreia do argentino pelo novo clube deverá ser pela quinta rodada do Campeonato Francês.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1O PSG encara o Clermont Foot pela quinta rodada da Ligue 1, mas o dia ainda não foi definido. Certo é que a partida será no fim de semana de 10, 11 e 12 de setembro, após a Data-Fifa de setembro. A partida acontecerá no Parque dos Príncipes, estádio da equipe parisiense, e a expectativa é de casa cheia.
Lionel Messi ainda não fez nenhum treinamento oficial nesta temporada, uma vez que seu contrato com o Barcelona se encerrou no dia 30 de junho. À época, ele estava a serviço da seleção da Argentina, na Copa América, antes de entrar de férias.
+ Veja o valor de mercado de cada jogador da provável escalação do PSG com Messi
O Clermont Foot, provável adversário de Messi em sua estreia no PSG, disputa a primeira divisão francesa pela primeira vez em sua história. Fundado em 1990, o clube de 31 anos terminou a Ligue 2, segunda divisão nacional, na segunda posição em 2020/21, conquistando o vice-campeonato.

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