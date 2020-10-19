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futebol

Estreia de Gilberto no Benfica é elogiada por Jorge Jesus

Jornais portugueses também destacaram a atuação do lateral na vitória sobre o Rio Ave
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LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 16:02

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 16:02

Crédito: Divulgação
Contratado para atual temporada, o lateral-direito Gilberto fez sua estreia oficial pelo Benfica, ontem, na vitória sobre o Rio Ave, por 3 a 0, pelo Campeonato Português. O ex-jogador do Fluminense, que entrou em campo ainda aos 14 minutos do primeiro tempo, na vaga do lesionado André Almeida, teve boa atuação e foi bastante elogiado pelo técnico Jorge Jesus, que destacou sua evolução defensiva.
"O Gil esteve bem, principalmente com bola. Está melhor defensivamente e acho que fez um jogo convincente", disse o mister, em entrevista pós-jogo.Dois dos principais jornais de Portugal também exaltaram a boa atuação de Gilberto. Segundo "A Bola", Gilberto "cumpriu plenamente na estreia, ganhando espaço na equipe e, quem sabe, até um lugar nos onze". Já o "Record" avaliou que o lateral teve uma "estreia prometedora, estando à vontade com a bola e sempre a ganhar metros".
O Benfica voltará a jogar na próxima quinta-feira, quando enfrentará o Lech Poznan, na Polônia, pela Liga Europa. A tendência é que Gilberto inicie a partida entre os titulares, já que André Almeida teve uma grave entorse no joelho direito, se tornando dúvida para o restante da temporada.

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