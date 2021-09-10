Estreia de Cristiano Ronaldo no Manchester United: onde assistir, curiosidades e tudo sobre a volta de CR7 à Premier League

Crédito: Divulgação / Manchester United

O mundo do futebol vai parar. Neste sábado, Cristiano Ronaldo estará de volta ao Manchester United. Em jogo válido pela quarta rodada da Premier League, o United recebe o Newcastle em Old Trafford, às 11h da manhã (de Brasília), o craque português estará em campo novamente com a camisa dos Red Devils depois de 12 anos. O jogo terá transmissão exclusiva do Star+, serviço de streaming exclusivo dos Canais Disney.APÓS POLÊMICA, A 7 É DELEAntes mesmo de desembarcar em Manchester para seus primeiros dias de treinamento em Carrington, Cristiano Ronaldo foi personagem de uma dúvida que pairou no ar em torno de qual número iria vestir neste seu retorno ao clube. Em sua primeira passagem, Cristiano vestiu a lendária camisa 7 do United, onde fez história e ficou conhecido como CR7. Contudo, o número estava com Edinson Cavani e a Premier League não permitia a troca de números depois da primeira lista enviada, com o adendo de uma possível venda do jogador.

Entretanto, Daniel James deixou o Manchester United para assinar com o Leeds e deixou a camisa 21 vaga, curiosamente, o mesmo número que Cavani usa na seleção uruguaia. Com isso, Cavani assumiu a 21 e deixou a 7 para Cristiano.INGRESSOS ESGOTADOSA partida deste sábado será com casa cheia. Em seu retorno ao Old Trafford, Cristiano Ronaldo terá seu reencontro com a Red Army praticamente completa. Em seu site, o United afirma que os ingressos estão esgotados, contudo, no mercado paralelo, existem cercas de 200 ingressos sendo disponibilizados em preços que variam de 250 libras até 699 libras (entre R$1.829 a R$5.114), segundo o jornal inglês 'The Times'.

A SEGUNDA ESTREIAA partida deste sábado marca a reestreia de Cristiano Ronaldo com a camisa do Manchester United na Premier League quase 20 anos depois de sua primeira partida oficial pelo clube na competição, em agosto de 2003. Naquela oportunidade, o jovem Cristiano, de apenas 18 anos de idade, entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo no lugar de Nicky Butt, mas nada fez.

Mas apesar da estreia discreta em 2003, Cristiano Ronaldo fez história durante sua primeira passagem pelo Manchester United na Premier League. Em 196 partidas pela competição, Cristiano marcou 84 gols, deu 45 assistências e conquistou três vezes o título.VELHO CONHECIDOAdversário deste sábado, o Newcastle sempre foi presa fácil para o Manchester United quando Cristiano Ronaldo esteve em campo pela Premier League. Ao longo de sua primeira passagem pelo clube, o português enfrentou os Magpies 10 vezes, onde somou 9 vitórias e apenas um empate, com cinco gols marcados e três assistências. A maior vítima de Cristiano Ronaldo na Premier League é o Aston Villa, que sofreu 8 gols do português.