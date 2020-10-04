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futebol

Estreante Ruy viu Náutico ser neutralizado pelo Confiança

Equipe do Recife perdeu em casa por 1 a 0 e voltou a se aproximar da zona de rebaixamento na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 16:17

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 16:17

Crédito: Caio Falcão/Náutico
No último sábado (3), o Náutico voltou a decepcionar atuando em casa e perdeu por 1 a 0 para o Confiança e caiu para a 14ª posição com 14 pontos conquistados, três apenas acima da zona de rebaixamento onde o Sampaio Corrêa é o primeiro ocupante com 11 unidades.
Nome que estreou justamente no fim de semana, o meia Ruy fez uma avaliação onde o time da casa foi totalmente abafado pelo desempenho do adversário no sentido de não conseguir usar suas armas.
Além disso, o jogador que estava no Vitória antes de chegar ao Alvirrubro pontuou sobre o fato da equipe ter de buscar pontos como visitante nas duas próximas rodadas da segunda divisão:
- Eu esperava uma estreia com um resultado positivo. A gente sabia que iria enfrentar uma equipe bem compacta, muito forte na transição ofensiva. E a gente não fez o melhor jogo. Eles neutralizaram boa parte dos nossos pontos fortes. A Série B é um campeonato muito competitivo. Dentro de casa tem que pontuar, não pode dar brecha. E fora de casa tem que conquistar alguns pontos - falou o atleta para o portal 'JC', agregando:
- Temos dois jogos fora de casa muito difíceis pela frente. É descansar, trabalhar, rever o que a gente fez de errado aqui. Também teve coisas boas, eu penso dessa maneira. Para a gente chegar contra o Paraná, na terça, e sexta contra o América-MG, fazer boas partidas e sair com o resultado positivo.

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