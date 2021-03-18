Estreante no Paulistão, Carlos Alexandre fala sobre primeira partida com a camisa do São Caetano

Crédito: Defensor fez sua primeira partida pelo Azulão contra o Timão (Leonardo Lima/ADSC

Após três rodadas do Campeonato Paulista de 2021, o zagueiro Carlos Alexandre teve a oportunidade de estrear pelo São Caetano. Titular, o atleta foi importante no confronto contra o Corinthians no último domingo (14). O jogador falou sobre a partida.

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- Foi uma estreia positiva apesar do resultado da partida. Conseguimos jogar de igual contra um gigante do futebol brasileiro, criamos muitas chances mas infelizmente não resultaram em gols. Espero ter uma sequência de jogos, que é o que todo jogador gosta e precisa. Sem dúvidas o Paulistão é o maior campeonato estadual do país. Espero fazer um bom trabalho tanto individual quanto coletivo, sempre tentando alcançar os objetivos do clube - contou.

VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021Carlos chegou ao Azulão para a disputa do Campeonato Paulista. O jogador soma passagens por clubes como Sergipe, Sampaio Corrêa, Globo FC e Criciúma, clube ao qual foi destaque na Série C de 2020, com 12 jogos ao todo, sendo 10 deles como titular. Essa é a primeira passagem do atleta no futebol paulista.

Por conta do decreto do Governo do Estado de São Paulo o campeonato estadual sofre uma paralisação que vai até o dia 30 de março. Apesar disso, os jogadores seguem treinando visando o retorno da competição. Carlos também falou sobre os impactos dessa decisão para os jogadores.