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futebol

Estratégia de Vojvoda contra o Atlético-MG passou por 'igualar intensidade'

Análise feita depois da vitória no Mineirão foi bastante elogiosa ao desempenho do Tricolor do Pici antes de clássico pela Copa do Brasil...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 19:43

LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 19:43
Depois do triunfo por 2 a 1 de virada contra o Atlético-MG pelo Brasileirão, a ideia do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda foi de exaltar a capacidade de sua equipe 'igualar em intensidade' com o adversário.>Demais resultados da Rodada 1 no Campeonato Brasileiro 2021Para o treinador, a ideia de jogo que foi projetada para enfrentar os mineiros passava diretamente pela ideia da equipe ter dinâmica para acompanhar o ritmo de jogo mais rápido proposto pelo Atlético e, posteriormente, aproveitar os espaços que naturalmente se ofereceriam.
Não à toa, inclusive, Vojvoda fez questão de mencionar que a sensação após o apito final foi de contentamento nos diversos setores do trabalho entre atletas e integrantes de sua comissão:
- Estreia muito boa. Estamos muito felizes, jogadores e comissão técnica. Nós enfrentamos dificuldades, contra um adversário muito bom, que tem bons atletas, mas nós estamos em um nível importante para esse tipo de jogo. Sabemos que precisamos igualar intensidade, dinâmica, e a partir disso gerar nosso próprio jogo e funcionamento. A equipe esteve muito bem.Pikachu marcou os dois tentos do Leão (Leonardo Moreira/FEC)

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