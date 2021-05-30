Estratégia de Vojvoda contra o Atlético-MG passou por 'igualar intensidade'

Depois do triunfo por 2 a 1 de virada contra o Atlético-MG pelo Brasileirão, a ideia do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda foi de exaltar a capacidade de sua equipe 'igualar em intensidade' com o adversário.>Demais resultados da Rodada 1 no Campeonato Brasileiro 2021Para o treinador, a ideia de jogo que foi projetada para enfrentar os mineiros passava diretamente pela ideia da equipe ter dinâmica para acompanhar o ritmo de jogo mais rápido proposto pelo Atlético e, posteriormente, aproveitar os espaços que naturalmente se ofereceriam.

Não à toa, inclusive, Vojvoda fez questão de mencionar que a sensação após o apito final foi de contentamento nos diversos setores do trabalho entre atletas e integrantes de sua comissão: