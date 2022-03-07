Estrangeiros que atuam na Rússia poderão deixar seus clubes até o fim da temporada, segundo jornal

Os jogadores estrangeiros que atuam na Rússia poderão deixar seus clubes até o fim da temporada, segundo o "New York Times". Após diversas reuniões entre a FIFPro, o Fórum das Ligas Mundiais, Uefa e Fifa, cerca de 100 atletas poderão buscar uma nova equipe para atuar nos próximos meses.No entanto, todos os jogadores que optarem por essa rescisão contratual temporária deverão retornar aos seus clubes no próximo dia 30 de junho. Dependendo do conflito entre Rússia e Ucrânia, as entidades poderão intervir novamente em favor dos atletas.