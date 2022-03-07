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Estrangeiros que atuam na Rússia poderão deixar seus clubes até o fim da temporada, segundo jornal

Atletas que decidam sair deverão retornar aos seus clubes de forma obrigatória para a próxima temporada até que uma nova decisão seja tomada por órgãos competentes...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 12:18

Publicado em 07 de Março de 2022 às 12:18

Os jogadores estrangeiros que atuam na Rússia poderão deixar seus clubes até o fim da temporada, segundo o "New York Times". Após diversas reuniões entre a FIFPro, o Fórum das Ligas Mundiais, Uefa e Fifa, cerca de 100 atletas poderão buscar uma nova equipe para atuar nos próximos meses.No entanto, todos os jogadores que optarem por essa rescisão contratual temporária deverão retornar aos seus clubes no próximo dia 30 de junho. Dependendo do conflito entre Rússia e Ucrânia, as entidades poderão intervir novamente em favor dos atletas.
A FIFPro e o Fórum das Ligas Mundiais haviam escrito uma carta para a Fifa pedindo consideração com os estrangeiros que atuam em um país que atualmente está em guerra. Além disso, as equipes russas estão proibidas de disputarem qualquer torneio continental.
O Zenit, por exemplo, conta com cinco brasileiros no elenco: Claudinho, Yuri Alberto, que chegou recentemente, Malcom, Wendel e Douglas Santos. No entanto, não há informações sobre um possível desejo de saída de algum destes nomes.
Crédito: Zenitpossuiquatrojogadoresbrasileirosnoelenco(Foto:OLGAMALTSEVA/AFP

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