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'Estou realmente preocupado com os resultados', desabafa Arteta

Treinador do Arsenal não entende o motivo dos resultados estarem sendo
definidos, mas acredita que a equipe está com falta de confiança...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 14:21

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 14:21

Crédito: IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP
O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, revelou estar preocupado com os resultados ruins que a equipe tem em campo. Para o espanhol, pode haver uma certa falta de confiança dos jogadores.
- Estou realmente preocupado com os resultados e as margens de que estamos perdendo partidas. Quando analisamos os jogos depois, por que perdemos os jogos quando estão tão disputados? Há um motivo pelo qual às vezes você ganha e às vezes você perde, mas temos que recuperar. Às vezes é falta de confiança em certos momentos. Obviamente os gols que temos que marcar para ganhar jogos de futebol de forma mais consistente - disse.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEO Arsenal ocupa o 14º lugar na Premier League depois de perder quatro dos últimos seis jogos. Já na Europa League, os Gunners estão classificados com quatro vitórias.

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