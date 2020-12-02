'Estou realmente preocupado com os resultados', desabafa Arteta

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, revelou estar preocupado com os resultados ruins que a equipe tem em campo. Para o espanhol, pode haver uma certa falta de confiança dos jogadores.

- Estou realmente preocupado com os resultados e as margens de que estamos perdendo partidas. Quando analisamos os jogos depois, por que perdemos os jogos quando estão tão disputados? Há um motivo pelo qual às vezes você ganha e às vezes você perde, mas temos que recuperar. Às vezes é falta de confiança em certos momentos. Obviamente os gols que temos que marcar para ganhar jogos de futebol de forma mais consistente - disse.