Estoril acerta a contratação do zagueiro brasileiro Lucas Áfrico

Crédito: Divulgação / Estoril

Recém-promovido à Primeira Liga do futebol português, o Grupo Desportivo Estoril Praia se movimenta na janela de transferência em busca de reforços para a próxima temporada. Contratado pelos Canarinhos junto ao Marítimo, Lucas Áfrico chega com vínculo definitivo no clube, num contrato de 2 anos.

Veja o mata-mata da EurocopaLucas Áfrico esteve, por empréstimo, no clube na temporada 19/20, onde fez 21 jogos na época, somando 2.067 minutos de jogo entre a 2ª Liga Nacional e a Taça de Portugal. Apresentado no último sábado (03), o brasileiro comentou sobre a transferência ao novo clube.

- Retornar ao Estoril é uma grande honra para mim. Fui muito feliz na temporada em que estive aqui e rever alguns atletas e funcionários que ainda estão aqui, foi muito legal. Agora é trabalhar e fazer uma excelente temporada de retorno à elite do futebol português - disse Lucas Áfrico.

O zagueiro deixa o Marítimo após 3 temporadas de contrato com o clube. Pela equipe da Ilha da Madeira, Lucas Áfrico fez 43 jogos na equipe principal, com dois gols marcados. O Marítimo foi o primeiro time de Lucas Áfrico no futebol europeu.