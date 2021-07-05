Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Estoril acerta a contratação do zagueiro brasileiro Lucas Áfrico

Jogador brasileiro ex-Marítimo assinou com a equipe do Estoril, que conseguiu o acesso à elite portuguesa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2021 às 17:22

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 17:22

Crédito: Divulgação / Estoril
Recém-promovido à Primeira Liga do futebol português, o Grupo Desportivo Estoril Praia se movimenta na janela de transferência em busca de reforços para a próxima temporada. Contratado pelos Canarinhos junto ao Marítimo, Lucas Áfrico chega com vínculo definitivo no clube, num contrato de 2 anos.
Veja o mata-mata da EurocopaLucas Áfrico esteve, por empréstimo, no clube na temporada 19/20, onde fez 21 jogos na época, somando 2.067 minutos de jogo entre a 2ª Liga Nacional e a Taça de Portugal. Apresentado no último sábado (03), o brasileiro comentou sobre a transferência ao novo clube.
- Retornar ao Estoril é uma grande honra para mim. Fui muito feliz na temporada em que estive aqui e rever alguns atletas e funcionários que ainda estão aqui, foi muito legal. Agora é trabalhar e fazer uma excelente temporada de retorno à elite do futebol português - disse Lucas Áfrico.
O zagueiro deixa o Marítimo após 3 temporadas de contrato com o clube. Pela equipe da Ilha da Madeira, Lucas Áfrico fez 43 jogos na equipe principal, com dois gols marcados. O Marítimo foi o primeiro time de Lucas Áfrico no futebol europeu.
- Saio pela porta da frente. Fiz amigos, cresci como profissional e ser humano no Marítimo. Agora é a hora de alcançar um novo desafio e estou motivado para isso. A vida é feita de ciclos e agora começa mais um na minha carreira profissional. Vou trabalhar muito para que seja com muita vitórias e glórias pelo Estoril - finalizou o zagueiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados