Estônia x Bélgica: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Ainda invicta nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, a Bélgica entra em campo nesta quinta-feira pela quarta rodada da competição. Fora de casa, os Diabos Vermelhos visitam a Estônia, na A. Le Coq Arena, em Tallinn. A bola rola às 15h45 (de Brasília).
ESTÔNIASe não bastassem as duas derrotas em dois jogos até aqui nas Eliminatórias, a Estônia tem o principal desafio do grupo nesta rodada. Antes do duelo contra os belgas, a equipe de Thomas Häberli para a República Tcheca (6 a 2) e para a Bielorrússia (4 a 2).
BÉLGICADepois de ser eliminada da Eurocopa nas quartas de final para a Itália, a Bélgica tenta encaminhar de vez a vaga na próxima Copa do Mundo. Em três jogo, o time de Roberto Martínez tem duas vitórias, sobre País de Gales (3 a 1) e Bielorrússia (8 a 0), e um empate, contra a República Tcheca (1 a 1).
FICHA TÉCNICA
Estônia x BélgicaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - Europa Grupo E - 4ª RodadaData e horário: 02/09/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: A. Le Coq Arena, em Tallinn (EST)Árbitro: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)Assistentes: Roberto Alonso Fernandez (ESP) e Diego Barbero (ESP)Transmissão: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
ESTÔNIA (Técnico: Thomas Häberli)Hein; Tamm, Kuusk e Mets; Puri, Kreida, Kait, Vassiljev e Pikk; Sappinen e Anier.
BÉLGICA (Técnico: Roberto Martínez)Courtois; Alderweireld, Boyata e Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans e Thorgan Hazard; Carrasco, Eden Hazard e Lukaku.