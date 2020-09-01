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futebol

'Estar no mesmo gramado que Messi é realizar um sonho', diz Greenwood

Joia do Manchester United aprova uma possível contratação de
Messi ao rival e confessa que seria bom para a Premier League...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 14:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 14:06
Crédito: AFP
Convocado para a seleção inglesa pela primeira vez, Mason Greenwood respondeu sobre uma possível contratação de Lionel Messi para o Manchester City. De acordo com a promessa inglesa, seria uma ótima aquisição para a Premier League.
- Estar no mesmo gramado que o Messi e ter a possibilidade de jogar contra ele, é o realizar de um sonho. Não só para mim, mas para a grande maioria dos jogadores. Além disso, é muito bom para a Premier League ter um jogador deste calibre interessado em jogar aqui - assumiu.
Querendo deixar o Barcelona ainda nesta janela de transferências, Messi tem como provável destino o Manchester City, mas também interessa à Inter de Milão e Juventus.

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