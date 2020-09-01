'Estar no mesmo gramado que Messi é realizar um sonho', diz Greenwood

Convocado para a seleção inglesa pela primeira vez, Mason Greenwood respondeu sobre uma possível contratação de Lionel Messi para o Manchester City. De acordo com a promessa inglesa, seria uma ótima aquisição para a Premier League.

- Estar no mesmo gramado que o Messi e ter a possibilidade de jogar contra ele, é o realizar de um sonho. Não só para mim, mas para a grande maioria dos jogadores. Além disso, é muito bom para a Premier League ter um jogador deste calibre interessado em jogar aqui - assumiu.