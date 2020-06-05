'Estamos prontos para voltar à competição', revela Éder Militão

Crédito: Divulgação/Real Madrid

Éder Militão garantiu que o elenco do Real Madrid está treinando bem e estão prontos para voltarem a jogar. Após pandemia, os merengues voltam à campo no dia 14 de junho.

- Estou muito orgulhoso por estar de regresso e por ter encontrado os meus companheiros. Estamos preparados para tudo aquilo que nos espera. Foi bom ter voltado a ter contacto com a bola e de voltar a trabalhar. Acho que temos trabalhado muito bem depois de termos regressados aos treinos. A equipa está em forma. Estamos prontos para voltar à competição - afirmou Militão.