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futebol

'Estamos prontos para voltar à competição', revela Éder Militão

Zagueiro do Real Madrid disse que a equipe está treinando bem...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 20:12

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 20:12

Crédito: Divulgação/Real Madrid
Éder Militão garantiu que o elenco do Real Madrid está treinando bem e estão prontos para voltarem a jogar. Após pandemia, os merengues voltam à campo no dia 14 de junho.
- Estou muito orgulhoso por estar de regresso e por ter encontrado os meus companheiros. Estamos preparados para tudo aquilo que nos espera. Foi bom ter voltado a ter contacto com a bola e de voltar a trabalhar. Acho que temos trabalhado muito bem depois de termos regressados aos treinos. A equipa está em forma. Estamos prontos para voltar à competição - afirmou Militão.
Na atual temporada, o zagueiro brasileiro atuou em 13 oportunidades, não marcou gols e nem deu assistências.E MAIS:Chelsea pagará multa de Timo Werner nos próximos diasBayern de Munique descarta a contratação de SemedoBayer Leverkusen rejeita proposta do Real Madrid por Kai HavertzJardel Capistrano fala da situação do coronavírus na TailândiaColaboradores do jornal RÉCORD, do México, vêem repescagem injustaEm entrevista, Toni Kroos afirma: 'Não sei se aconselharia um jogador a se declarar homossexual''Esta política de produção de guerra para ter paz não faz sentido para mim', diz Roger Machado E MAIS:

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