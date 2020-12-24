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futebol

'Estamos longes dos troféus', diz Mourinho após classificação para a semifinal da Copa da Liga Inglesa

Treinador do Tottenham coloca os pés no chão e não quer criar clima de oba-oba no elenco londrino. Para o português, Tottenham não briga pelo título da Premier League...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 16:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 dez 2020 às 16:37
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
Após bater o Stoke City por 3 a 1 nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, o técnico José Mourinho fez questão de colocar os pés no chão. Para o português, o Tottenham está longe dos troféus que disputa e para vencer a competição eliminatória ainda faltam duas partidas.
+ Veja a tabela da Premier League- Para conquistar este troféu (Copa da Liga Inglesa) precisamos de vencer mais dois jogos. Serão dois jogos muito difíceis, mas estamos nas semifinais e vamos lutar - disse José Mourinho após o jogo.
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O 'Special One' lembrou que as outras competições que o clube ainda disputa estão longe de um final e que por isso não é hora de pensar no futuro.
- Para vencer outras competições teremos de ganhar muito mais jogos. A Copa de Inglaterra ainda não começou para nós. Na Liga Europa estamos nos 16 avos de final. Estamos longe dos troféus. Na Premier League já disse a vocês o que somos - afirmou o treinador, que disse que "o Tottenham não está brigando pelo título".

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