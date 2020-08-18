'Estamos aqui para jogar a final e vencer', diz Tuchel após classificação

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O PSG está na final da Liga dos Campeões pela primeira vez na história. E o responsável por este feito falou após o jogo. O técnico Thomas Tuchel disse após o jogo contra o RB Leipzig que sua equipe só pensa na vitória e que lutará pelo título.

- É incrível, mas estamos aqui para jogar a final e vencer. A equipe mostrou qualidade, fome, determinação, uma boa mistura. Foi merecido. Senti a pressão antes do jogo, não foi fácil, mas tenho jogadores que estão acostumados a jogar com essa pressão, eles gostam. O futebol dura 90 minutos e nunca fico relaxado nem no segundo gol.

O treinador parisiense lamentou a ausência dos torcedores neste momento mágico para o clube por conta da pandemia do novo coronavírus, mas afirmou que sente a confiança deles.