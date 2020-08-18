'Estamos aqui para jogar a final e vencer', diz Tuchel após classificação

O PSG está na final da Liga dos Campeões pela primeira vez na história. E o responsável por este feito falou após o jogo. O técnico Thomas Tuchel disse após o jogo contra o RB Leipzig que sua equipe só pensa na vitória e que lutará pelo título.
- É incrível, mas estamos aqui para jogar a final e vencer. A equipe mostrou qualidade, fome, determinação, uma boa mistura. Foi merecido. Senti a pressão antes do jogo, não foi fácil, mas tenho jogadores que estão acostumados a jogar com essa pressão, eles gostam. O futebol dura 90 minutos e nunca fico relaxado nem no segundo gol.
O treinador parisiense lamentou a ausência dos torcedores neste momento mágico para o clube por conta da pandemia do novo coronavírus, mas afirmou que sente a confiança deles.
- Sentimos que eles (torcedores) estão conosco e que têm confiança em nós. Posso dizer que esta equipe é uma boa equipe. Bayern ou Lyon? Vou gostar de assistir a este jogo. É uma grande recompensa para mim, meus jogadores e a equipe. E é futebol, o Bayern é favorito, mas é difícil contra o Lyon. Vamos ver. Domingo será o maior desafio da minha carreira. O primeiro grande jogo.