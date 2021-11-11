  Estados Unidos x México: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo
Estados Unidos x México: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Equipe norte-americana pode igualar a pontuação do México em caso de vitória, mas seleção da América Central busca encaminhar vaga para o Mundial do Qatar...
LanceNet

11 nov 2021 às 13:47

Crédito: FREDERIC J. BROWN / AFP
Os Estados Unidos recebem o México nesta sexta-feira, às 23h10 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção norte-americana ocupa a vice-liderança, mas pode igualar o número de pontos da equipe de América Central em caso de vitória.Como chegam os dois times
O México está invicto nas Eliminatórias da Concacaf com quatro vitórias em seis partidas disputadas. A equipe dirigida por Tata Martino possui o melhor ataque e a melhor defesa do torneio. Já os Estados Unidos tem a segunda melhor campanha da competição, mas já foi derrotado de forma surpreendente pelo Panamá.
Copa Ouro
O último encontro entre as duas seleções foi válido pela decisão da Copa Ouro. Na ocasião, a equipe norte-americana conseguiu o triunfo por 1 a 0 sobre os mexicanos e ergueu a taça do torneio.
FICHA TÉCNICA:Estados Unidos x México
Data e horário: 12/11/2021, às 23h10 (de Brasília)Local: TQL Stadium, em Cincinnati (EUA)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ESTADOS UNIDOS (Técnico: Gregg Berhalter)Steffen; Scally, Zimmerman, M. Robinson e A. Robinson; Musah, Adams e McKennie; Weah, Pepi e Pulisic
Desfalques: Nenhum
MÉXICO (Técnico: Tata Martino)Ochoa; Rodriguez, Dominguez, Moreno e Gallardo; Herrera, Guardado e Alvarez; Corona, Jiménez e Lozano
Desfalques: Nestor Araújo (suspenso)

