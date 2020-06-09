Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Estádios na Espanha podem voltar a receber fãs a partir de 29 de junho

Barcelona poderia se beneficiar e realizar três jogos no Camp Nou com cerca de 30 mil torcedores. Medida pode ser aprovada por decreto de lei nesta terça-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2020 às 13:46

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 13:46

Crédito: Camp Nou pode receber 30 mil pessoas em três partidas do Campeonato Espanhol (AFP
A Espanha pode contar com a volta dos torcedores nos estádios ainda nesta temporada. De acordo com o programa “El Partidazo de COPE”, o governo estuda a possibilidade de haver público em todos os locais de jogos do país a partir do dia 29 de junho após a finalização da fase de alarme. A informação é de que esta medida pode ser aprovada ainda nesta terça-feira por um decreto de lei.
Com isso, as seis últimas rodadas do Campeonato Espanhol podem contar com a presença do público. Em um primeiro momento, a ideia é de que os estádios sejam ocupados com 1/3 da capacidade total para manter as regras de distanciamento social e dividir os fãs em setores para não gerar aglomerações.
Embora Javier Tebas, presidente da LaLiga, seja entusiasta da ideia de reunir torcedores o quanto antes, o primeiro-ministro Pedro Sánchez disse ser contrário aos jogos com portões abertos, pois a medida poderia beneficiar apenas algumas equipes de regiões em que a situação do coronavírus estivesse mais controlada.E MAIS:Neymar e brasileiros devem voltar para Paris nos próximos cinco diasChelsea deve abrir mão de Kanté e Jorginho por novos reforçosCaso Lautaro saia, Inter deve fazer investimento de peso, afirma CEOSergio Ramos deve renovar com Real Madrid, mas pensa na MLS E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados