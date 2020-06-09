Estádios na Espanha podem voltar a receber fãs a partir de 29 de junho

Crédito: Camp Nou pode receber 30 mil pessoas em três partidas do Campeonato Espanhol (AFP

A Espanha pode contar com a volta dos torcedores nos estádios ainda nesta temporada. De acordo com o programa “El Partidazo de COPE”, o governo estuda a possibilidade de haver público em todos os locais de jogos do país a partir do dia 29 de junho após a finalização da fase de alarme. A informação é de que esta medida pode ser aprovada ainda nesta terça-feira por um decreto de lei.

Com isso, as seis últimas rodadas do Campeonato Espanhol podem contar com a presença do público. Em um primeiro momento, a ideia é de que os estádios sejam ocupados com 1/3 da capacidade total para manter as regras de distanciamento social e dividir os fãs em setores para não gerar aglomerações.