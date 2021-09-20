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Estádio Lusail, sede da final da Copa do Mundo do Qatar, está a ponto de ser concluído

Palco da final da próxima Copa do Mundo, que ocorre no Qatar, está perto de ter as suas obras concluídas...
LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 18:55

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 18:55

Crédito: Divulgação
O Qatar deu mais um passo para a entrega da estrutura da Copa do Mundo FIFA de 2022 nesta semana. Pela primeira vez, foi colocado o gramado no Estádio Lusail, que terá capacidade de 80 mil pessoas e que receberá a final da Copa do Mundo. Agora, concluem-se os toques finais no estádio que será a oitava e última sede do torneio construída ou remodelada pelo Comitê Supremo para Entrega e Legado (CS).Até aqui, o CS concluiu cinco estádios: Khalifa Internacional (remodelação), Al Janoub, Education City, Ahmad Bin Ali e Al Bayt. O sexto, Al Thumama, será inaugurado em 22 de outubro, antes da final da Copa do Emir. O sétimo, Ras Abu Aboud, receberá as primeiras partidas durante a Copa Árabe FIFA de 2021, torneio internacional de 16 seleções que acontecerá entre 30 de novembro e 18 de dezembro. No total, serão utilizados seis estádios durante a Copa Árabe - apenas o Khalifa Internacional e o Lusail não abrigarão jogos. Lusail receberá seus primeiros jogos em 2022. Durante a Copa do Mundo FIFA, sediará dez partidas, incluindo a final em 18 de dezembro. Idealizado pela empresa britânica Foster + Partners, o projeto do estádio está inspirado na interação de luzes e sombras que caracteriza a lanterna 'fanar'. Sua forma e seu desenho são uma representação da arte da região. Qatar 2022 será a edição mais compacta da Copa do Mundo FIFA em tempos modernos. Todas as sedes estarão próximas, com distância máxima de apenas 75 quilômetros entre duas sedes. Torcedores e jogadores chegarão ao Qatar por um aeroporto e permanecerão em apenas uma acomodação durante toda a estadia do torneio.
A diferença em relação a edições anteriores é que não serão necessários voos internos e trocas de acomodações e bases de treinamento, o que significa que os jogadores terão mais tempo para treinar e descansar, característica que os ajudará a manter as melhores condições para praticar futebol e privilegiar o espetáculo.

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