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Estádio do Corinthians volta a receber vacinação contra a Covid-19

Cerca de 400 doses foram aplicadas no primeiro dia de retorno da campanha na Neo Química Arena...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 13:43

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 13:43
Crédito: Agência Corinthians
A Neo Química Arena voltou a receber a campanha de vacinação contra o novo coronavírus nesta segunda-feira (15). Após uma semana de paralisação das atividades, por conta da crescente de casos em São Paulo, o estacionamento do estádio voltou a receber pessoas através do modelo drive-thru, onde a vacinação acontece nos carros.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosNo primeiro dia após o retorno das aplicações, 392 doses contra a Covid-19 foram aplicadas, registrando uma totalidade de 5.649 vacinações desde o começo da campanha, no início de fevereiro.
Seguindo o plano de vacinação da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, idosos a partir dos 75 anos já podem ser imunizados.
A vacinação no estádio corintiano é promovida pela Coordenadoria Regional de Saúde da Zona Leste, e a aplicação acontece no Estacionamento Leste, entrada pelo Portão E4, da Neo Química Arena.

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