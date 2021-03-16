Estádio do Corinthians volta a receber vacinação contra a Covid-19

Crédito: Agência Corinthians

A Neo Química Arena voltou a receber a campanha de vacinação contra o novo coronavírus nesta segunda-feira (15). Após uma semana de paralisação das atividades, por conta da crescente de casos em São Paulo, o estacionamento do estádio voltou a receber pessoas através do modelo drive-thru, onde a vacinação acontece nos carros.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosNo primeiro dia após o retorno das aplicações, 392 doses contra a Covid-19 foram aplicadas, registrando uma totalidade de 5.649 vacinações desde o começo da campanha, no início de fevereiro.

Seguindo o plano de vacinação da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, idosos a partir dos 75 anos já podem ser imunizados.