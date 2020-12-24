Estádio do Corinthians pintado de preto? Diretor responde pedido da torcida

Crédito: Divulgação/Corinthians

Nos últimos dias, alguns torcedores do Corinthians disseram que gostariam de ver a Neo Química Arena “vestida de preto”, a cor principal do clube. Em uma linha direta com eles, José Colagrossi, novo responsável pela comunicação do Alvinegro, postou uma mensagem nas redes sociais na manhã desta quinta respondendo ao pedido.

Apesar de ser favorável à mudança, Colagrossi explicou aos seguidores que a mudança precisaria ser estudada sob diversos vieses, como impacto de calor, custos e em relação à própria patrocinadora, que precisaria ser envolvida na discussão. Apesar disso, ele afirmou que o assunto será tratado após o período de festas deste final de ano.

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No entanto, algo que chamou a atenção dos torcedores foi o fato de ele ter respondido publicamente, e por uma rede social, a uma demanda da torcida.- Agradeço as sugestões enviadas. Essa interação no Twitter serve exatamente para que vocês possam nos trazer sugestões, opiniões e mesmo críticas – escreveu ele, antes de desejar um feliz Natal à torcida.

Muitas respostas ao post foram exatamente enaltecendo essa postura de interação entre uma pessoa de dentro do clube com os torcedores. Até uma nova expressão foi criada por alguns internautas, “colagrossizado”, em referência ao sobrenome de José Colagrossi.

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