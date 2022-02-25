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Estádio do Bayern de Munique, Allianz Arena é iluminada com as cores da bandeira da Ucrânia

Clube da Baviera presta homenagem ao país do Leste Europeu e se junta a outras equipes europeias. Também na Alemanha, Schalke 04 decidiu não exibir a marca de parceiro russo...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 17:13
O Bayern de Munique decidiu se manifestar contra a guerra que vem acontecendo na Ucrânia depois que a Rússia decidiu invadir o país vizinho. Nesta sexta-feira, o clube alemão emitiu um comunicado em solidariedade aos ucranianos, além de iluminar seu estádio com as cores da bandeira ucraniana.- O FC Bayern apoia a cidade de Munique em seus sinais de paz e solidariedade com a Ucrânia e a cidade gêmea de Kiev. A Prefeitura de Munique foi sinalizada com as bandeiras da Europa, Ucrânia. E nesta sexta-feira à noite, a Allianz Arena também será iluminada com as cores da bandeira ucraniana entre 18h e 23h (horário local) - informou o Bayern.
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Ainda na Alemanha, o Schalke 04, da segunda divisão, também se manifestou, anunciando que não exibirá a marca da Gazprom, empresa russa que patrocina o clube. Vale lembrar, porém, a Alemanha tem acordo com a Rússia para o abastecimento de gás natural. Na Inglaterra, o Manchester United informou que rescindiu com a Aeroflot, empresa aérea que sua parceira.
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ENTENDA O CASODesde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e, por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.
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Na última quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.
Crédito: EstádiodoBayernfoipintadoemazuleamareloemalusãoàUcrânia(Foto:Divulgação/BayerndeMunique

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