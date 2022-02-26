'Está bem', estado de Villasanti é divulgado e acalma torcida do Grêmio

O meio-campista Villasanti, do Grêmio, está em bom estado de acordo com o jornalista Bruno Soares, da Rádio Gaúcha. O jogador foi atingido por uma pedra no ataque ao ônibus gremista, no trajeto para o estádio Beira-Rio. - Está bem. Sob cuidados no hospital. Fez todos os exames do protocolo de traumatismo e concussão do hospital. Teve um traumatismo craniano e, em virtude do traumatismo, uma concussão cerebral. Não tem fratura na cabeça. Tem escoriações no rosto e trauma no quadril - informou o repórter Bruno Soares, da Rádio Grenal.