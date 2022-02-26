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futebol

'Está bem', estado de Villasanti é divulgado e acalma torcida do Grêmio

Jogador teve traumatismo craniano após ser atingido por pedra...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 19:54

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2022 às 19:54
O meio-campista Villasanti, do Grêmio, está em bom estado de acordo com o jornalista Bruno Soares, da Rádio Gaúcha. O jogador foi atingido por uma pedra no ataque ao ônibus gremista, no trajeto para o estádio Beira-Rio. - Está bem. Sob cuidados no hospital. Fez todos os exames do protocolo de traumatismo e concussão do hospital. Teve um traumatismo craniano e, em virtude do traumatismo, uma concussão cerebral. Não tem fratura na cabeça. Tem escoriações no rosto e trauma no quadril - informou o repórter Bruno Soares, da Rádio Grenal.
O Grêmio decidiu não entrar em campo para enfrentar o Internacional após o ataque.
Crédito: VillasantifoiatingidoporpedradatorcidadoGrêmio(Foto:Divulgação/Grêmio

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