Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Esquema tático testado por Mancini no Corinthians é aprovado pelo treinador: 'Altamente positivo'
futebol

Esquema tático testado por Mancini no Corinthians é aprovado pelo treinador: 'Altamente positivo'

Em 40 jogos pelo Timão, técncico utilizou pela primeira vez uma formação com três zagueiros...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 02:52

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 02:52

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
No empate em 2 a 2 contra o São Paulo, neste domingo (2), pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, o técnico Vagner Mancini utilizou pela primeira vez, em suas 40 partidas, um esquema com três zagueiro. E mesmo que não tenha vencido, treinador do Corinthians aprovou a formação utilizada no Majestoso, ainda que tenha identificado alguns problemas.
– Não tenha dúvida que a avaliação é altamente positiva, embora a gente tenha sentido um pouco de dificuldade no começo da partida, o que é natural, pois, além de você fazer a opção pela mudança de sistema, também promove a entrada de alguns atletas em um clássico. Então, não era uma missão, uma tarefa fácil, mas foi uma tarefa bem executada – pontuou Vagner Mancini em entrevista coletiva virtual concedida após o clássico.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos do CorinthiansVagner gostou do que viu do seu time a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, e principalmente na etapa final, onde classificou a sua equipe melhor do que a adversária.
– Acho que a partir de meia-hora a equipe se soltou um pouco mais, No começo, muitos erros de passes, e isso acabou dando um peso dentro de toda essa análise. Mas no momento em que nos soltamos um pouquinho mais, chegamos mais a frente, fizemos o gol de empate, ainda no primeiro tempo, e na segunda etapa eu vi o Corinthians melhor que o São Paulo, com uma força, uma saída de bola acima. Então dentro daquilo que foi a partida, a gente teve um pouco de dificuldade no começo, mas soube administrar e soube melhorar durante a partida, o que vem um fato extremamente positivo – destacou o treinador.
O comandante corintiano admitiu que a ideia de levar o esquema com três defensores foi trabalhada pensando especificamente no adversário em questão, mas não descartou a possibilidade de seguir usando, inclusive no compromisso desta quinta-feira (6), às 21h30, contra o Sport Huancayo (PER), fora de casa, pela terceira rodada do grupo E da Copa Sul-Americana.
– Nós sabíamos que o São Paulo jogava no sistema diferente e nos adequamos a partida, óbvio que eu usei as peças que se encaixavam nisso. Não quer dizer que eu vá retornar àquela equipe de quinta-feira e não quer dizer que esse esquema vai ser mantido em todas as partidas – disse Mancini.
– Essa equipe tenha uma grande possibilidade de ser mantida. Mas vamos estudar a equipe peruana também, para que sempre a decisão tomada seja melhor para o grupo e para o Corinthians – acrescentou.
Se por um lado, o Corinthians de Mancini é líder com sobras no grupo A do Campeonato Paulista, a situação na Sul-Americana já é delicada, com apenas um ponto conquistado em seis disputados até aqui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca despacha italiano Berrettini e avança às quartas de final do Masters de Monte Carlo
Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados