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Mobilidade

Esquema especial de ônibus para Flamengo e Corinthians no Kleber Andrade

Serão dois bolsões de estacionamento: um na Praça do Papa, em Vitória, e outro no Parque da Prainha, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2019 às 23:01

Publicado em 07 de Setembro de 2019 às 23:01

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (08), a partir das 14 horas no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Os torcedores que forem assistir ao jogo vão contar com uma programação especial de ônibus do Transcol, que foi elaborada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES). 
A Ceturb vai deslocar linhas especiais com destino ao Kleber Andrade em duas localidades. Crédito: Ceturb/Divulgação
Serão dois bolsões de estacionamento: um na Praça do Papa, em Vitória, e outro no Parque da Prainha, em Vila Velha. Os torcedores poderão estacionar seus automóveis e se dirigir ao estádio de ônibus. A operação das linhas terá início às 12h30 e, de acordo com a demanda de passageiros, a frota será reforçada. Ao final do jogo a operação voltará a funcionar para o retorno aos bolsões de estacionamento de Vitória e Vila Velha.
O valor da tarifa do Transcol aos domingos é de R$ 3,25. Para quem for pagar a passagem em dinheiro é recomendável levar notas de menor valor para facilitar o troco. Na saída do jogo, conforme orientação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque para retorno aos bolsões será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar pista da BR 262.
Agentes Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo, na área do evento, na Praça do Papa e no Parque da Prainha.
FLAMENGO X CORINTHIANS
Local: Kleber Andrade (Cariacica)
Horário: 14 horas
Quando: Domingo (08)
Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)
Pontos de venda: Bilheteria do estádio, das 8h às 12h

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