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Esquema de pirataria de TV pode cancelar venda do Newcastle

Organização Mundial do Comércio (OMC) concluiu que a Arábia Saudita está envolvida...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 21:17

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 21:17

Crédito: ALEXEY DRUZHININ / SPUTNIK / AFP
O Newcastle pode não receber os mais de 300 milhões de euros que o consórcio, liderado por Mohammed Bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, tinha em caixa para investir no clube. A Organização Mundial do Comércio (OMC) concluiu que o país está envolvido em um esquema de pirataria, onde fornece acesso ilegal a transmissões televisivas.
De acordo com o 'The Guardian', o relatório final, com 130 páginas, será publicado em meio de junho, e a Premier League já terá posse do documento.
A UEFA, a FIFA, a LaLiga ou a Premier League foram algumas das organizações que já tomaram posições judiciais contra o esquema anteriormente, que parece contar com o apoio da Arábia Saudita. E MAIS:

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