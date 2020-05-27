Esquema de pirataria de TV pode cancelar venda do Newcastle

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O Newcastle pode não receber os mais de 300 milhões de euros que o consórcio, liderado por Mohammed Bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, tinha em caixa para investir no clube. A Organização Mundial do Comércio (OMC) concluiu que o país está envolvido em um esquema de pirataria, onde fornece acesso ilegal a transmissões televisivas.

De acordo com o 'The Guardian', o relatório final, com 130 páginas, será publicado em meio de junho, e a Premier League já terá posse do documento.