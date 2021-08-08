Esquema 4-4-2 funciona e pode ser 'rotina' no São Paulo de Crespo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo teve novidades na escalação na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quando todos esperavam ume formação com três zagueiros e cinco meio-campistas, Crespo colocou a equipe com quatro defensores, dois laterais e quatro no meio-campo. O treinador já havia feito essa estratégia no clássico contra o Palmeiras e acabou dando certo. O Tricolor jogou bem melhor que o rival, mas não conseguiu sair do empate sem gols. No entanto, a tática funcionou naquela partida e agora contra o Furacão.

Ao invés de um trio de zagueiros, o São Paulo agora joga com uma dupla de zaga. Nas duas partidas pelo Campeonato Brasileiro, Miranda e Léo formaram esse miolo. Nas laterais, Igor Vinicius e Reinaldo atuaram no Choque-Rei, enquanto em Curitiba, quem jogou foi Igor Vinicius e Welington.

- É importante o time se acostumar com formas distintas de jogar, podendo atuar tanto com uma linha de quatro atrás quanto com três defensores. Independentemente do sistema de jogo, não podemos perder a vontade de ser protagonistas - disse Crespo em entrevista coletiva.

ATUAÇÕES: Pablo vive noite de artilheiro e leva a maior nota na vitória do São Paulo contra o Athletico-PR

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRONo entanto, é no meio-campo que o time mostrou mais evolução, com um setor repleto de jovens formados na base. Liziero e Nestor fazem a proteção da defesa enquanto Gabriel Sara e Igor Gomes têm a função de armar a equipe. Foi assim nos dois jogos do Brasileirão.