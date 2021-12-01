Esposa de Marco Antônio faz postagem em tom de despedida do Botafogo: ‘Quem sabe voltamos’

O futuro de Marco Antônio deve ser longe do Botafogo. Emprestado pelo Bahia até o fim de dezembro, o meio-campista não tem futuro definido. O Alvinegro até busca a permanência, mas a negociação não é simples. De praxe, a esposa do atleta fez uma postagem em tom de despedida do Glorioso. Larissa Rosa publicou nos stories do Instagram uma mensagem com o Estádio Nilton Santos no fundo e uma mensagem de gratidão, não dando certeza de retorno. Com o fim da temporada e o título da Série B do Brasileirão, os jogadores entraram de férias.