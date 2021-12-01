Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Esposa de Marco Antônio faz postagem em tom de despedida do Botafogo: ‘Quem sabe voltamos’
futebol

Esposa de Marco Antônio faz postagem em tom de despedida do Botafogo: ‘Quem sabe voltamos’

Larissa Rosa, mulher do camisa 70, publicou uma foto do Estádio Nilton Santos com uma mensagem de gratidão ao fundo
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2021 às 16:11

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 16:11

O futuro de Marco Antônio deve ser longe do Botafogo. Emprestado pelo Bahia até o fim de dezembro, o meio-campista não tem futuro definido. O Alvinegro até busca a permanência, mas a negociação não é simples. De praxe, a esposa do atleta fez uma postagem em tom de despedida do Glorioso. Larissa Rosa publicou nos stories do Instagram uma mensagem com o Estádio Nilton Santos no fundo e uma mensagem de gratidão, não dando certeza de retorno. Com o fim da temporada e o título da Série B do Brasileirão, os jogadores entraram de férias.
- A gente tá indo, mas quem sabe voltamos. Obrigada por tudo! Deus quem sabe de todas as coisas. Oremos - escreveu Larissa.Reprodução / Instagram Marco AntonioMarco Antônio foi um dos destaques do Botafogo na temporada 2021. O Bahia, contudo, não deu sinais de que quer renovar o empréstimo do camisa 70 por mais tempo, apenas negociá-lo em definitivo - algo inviável pela condição do Botafogo.
Crédito: MarcoAntôniodevedeixaroBotafogoFoto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados