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Esposa de Cristiano Ronaldo revela tarefas que o craque é 'proibido' de fazer em casa para focar no futebol

Georgina Rodríguez disse que o português não cozinha e nem troca lâmpadas, por exemplo, porque ela deseja que ele seja melhor no que faz...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 14:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 14:08
Crédito: Reprodução/ Instagram
Cristiano Ronaldo não é muito chegado nas tarefas de casa, segundo sua esposa. Em entrevista à "Sportweek", Georgina Rodríguez falou sobre o relacionamento com o craque português e revelou tarefas que ele é proibido de fazer, como trocar uma lâmpada, para que se dedique totalmente ao futebol.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
- Trocar uma lâmpada em nossa casa é quase impossível, o nosso pé direito é muito alto. Se você fosse Cristiano Ronaldo, você trocaria uma lâmpada a quase 6 metros do chão? Melhor não. Cuide-se e dedique-se a ser o melhor no que faz. Eu cuido do resto. Eu faço tudo correr bem. Gosto de cuidar da minha casa e da minha família. Também temos um chef que prepara nossas refeições, mas às vezes eu cozinho - disse.Georgina também revelou que tinha vergonha de treinar com CR7, mas que isso já passou.
- No início tive vergonha de treinar com ele, afinal é o Cristiano Ronaldo. Mas então tudo mudou. Ele é minha inspiração.

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