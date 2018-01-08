Espírito Santo perde para o Juventus e dá adeus à Copa São Paulo

O bom futebol apresentado diante do Água Santa e Vasco nas duas primeiras rodadas não foi visto diante do já eliminado Juventus, e a garotada do Espírito Santo acabou eliminada e na última colocação da Grupo 26 Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo que precisava vencer para avançar à segunda fase.

A garotada sub-20 do Espírito Santo fechou a Copinha com dois empates e uma derrota Crédito: Divulgação/ESFC

Em partida realizada nesta segunda-feira, em Diadema, o Santão acabou derrotado pelo placar de 1 a 0 e acabou saindo precocemente da competição. O Gol da partida foi marcado aos 17 minutos do segundo tempo pelo meia-atacante Luizinho, do Moleque Travesso. O time capixaba ainda teve um gol anulado três minutos após o time do interior paulista abrir o placar

O resultado poderia ter sido diferente se o Espírito Santo convertesse a penalidade aos 10 minutos da primeira etapa. Paulo "Cabeleira" sofreu e bateu, mas o goleiro Léo foi bem e defendeu o pênalti.

O resultado classificou os times de Água Santa e Vasco na chave. As duas equipes se enfrentam ainda nesta segunda na disputa pelo primeiro lugar da chave.