Espírito Santo demite o treinador Cleiton Marcelino

Apesar da classificação às semifinais do Campeonato Capixaba, o Espírito Santo decidiu por demitir o treinador Cleiton Marcelino do comando técnico do Santão. A saída foi comunicada na manhã desta segunda-feira (12). Em nota enviada à imprensa, a direção alegou motivos internos para a decisão.
O Espírito Santo, que enfrenta o Real Noroeste nas semifinais, espera definir o novo comandante até a próxima terça-feira (13).
O técnico assumiu na segunda rodada da Série D de 2017 e, pelo Santão, acumula a campanha às oitavas de final do Brasileirão daquele ano, além do vice-campeonato da Copa ES, tendo o acesso à quarta divisão nacional em 2018. A intenção da diretoria é anunciar o novo nome para o comando do ESFC até a tarde de terça-feira, já visando os confrontos da semifinal do Capixabão 2018, contra o Real Noroeste.
O presidente executivo do clube, Enrico Ambrogini, deu mais detalhes sobre a mudança até certo ponto inesperada.
"A ideia de mudança de treinador agora é renovação para buscar mais experiência. Acreditamos no trabalho do Cleiton no ano passado e demos a oportunidade dele fazer seu primeiro trabalho como treinador da categoria profissional. Sabemos que esse ano será o do Santão e colocaremos alguém nessa posição que tenha, além do nosso perfil (jovem, estudioso, moderno), a experiência de ter subido times, treinado outras boas equipes e vivenciado um ambiente como o nosso. Agradecemos muito ao Cleiton e esperamos que ele tenha bastante sucesso nas novas empreitadas para, no futuro, voltar a trabalhar conosco", encerrou o gestor.