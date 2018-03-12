Espírito Santo demite o treinador Cleiton Marcelino

Apesar da classificação às semifinais do Campeonato Capixaba, o Espírito Santo decidiu por demitir o treinador Cleiton Marcelino do comando técnico do Santão. A saída foi comunicada na manhã desta segunda-feira (12). Em nota enviada à imprensa, a direção alegou motivos internos para a decisão.

Cleiton Marcelino não é mais técnico do Espírito Santo Crédito: João Brito/ESFC

O Espírito Santo, que enfrenta o Real Noroeste nas semifinais, espera definir o novo comandante até a próxima terça-feira (13).

O técnico assumiu na segunda rodada da Série D de 2017 e, pelo Santão, acumula a campanha às oitavas de final do Brasileirão daquele ano, além do vice-campeonato da Copa ES, tendo o acesso à quarta divisão nacional em 2018. A intenção da diretoria é anunciar o novo nome para o comando do ESFC até a tarde de terça-feira, já visando os confrontos da semifinal do Capixabão 2018, contra o Real Noroeste.

O presidente executivo do clube, Enrico Ambrogini, deu mais detalhes sobre a mudança até certo ponto inesperada.