Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança

Espírito Santo demite o treinador Cleiton Marcelino

Clube alega motivos internos para justificar a saída do treinador

Publicado em 12 de Março de 2018 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 12:38
 Apesar da classificação às semifinais do Campeonato Capixaba, o Espírito Santo decidiu por demitir o treinador Cleiton Marcelino do comando técnico do Santão. A saída foi comunicada na manhã desta segunda-feira (12). Em nota enviada à imprensa, a direção alegou motivos internos para a decisão.
Cleiton Marcelino não é mais técnico do Espírito Santo Crédito: João Brito/ESFC
O Espírito Santo, que enfrenta o Real Noroeste nas semifinais, espera definir o novo comandante até a próxima terça-feira (13). 
O técnico assumiu na segunda rodada da Série D de 2017 e, pelo Santão, acumula a campanha às oitavas de final do Brasileirão daquele ano, além do vice-campeonato da Copa ES, tendo o acesso à quarta divisão nacional em 2018. A intenção da diretoria é anunciar o novo nome para o comando do ESFC até a tarde de terça-feira, já visando os confrontos da semifinal do Capixabão 2018, contra o Real Noroeste.  
O presidente executivo do clube, Enrico Ambrogini, deu mais detalhes sobre a mudança até certo ponto inesperada.
"A ideia de mudança de treinador agora é renovação para buscar mais experiência. Acreditamos no trabalho do Cleiton no ano passado e demos a oportunidade dele fazer seu primeiro trabalho como treinador da categoria profissional. Sabemos que esse ano será o do Santão e colocaremos alguém nessa posição que tenha, além do nosso perfil (jovem, estudioso, moderno), a experiência de ter subido times, treinado outras boas equipes e vivenciado um ambiente como o nosso. Agradecemos muito ao Cleiton e esperamos que ele tenha bastante sucesso nas novas empreitadas para, no futuro, voltar a trabalhar conosco", encerrou o gestor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado
A Elegância de Honrar a Própria Origem
A Elegância de Honrar a Própria Origem
Domingo de sol e praias lotadas na pandemia
Domingo de sol forte em todo o ES com calor de até 35ºC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados