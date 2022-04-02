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Espírito esportivo na final ! Réver cumprimenta jogadores do Cruzeiro após bater o rival na final do Mineiro

O capitão atleticano ergueu mais uma taça na carreira no alvinegro e está em mais um capítulo vitorioso do time do Galo...

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 20:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2022 às 20:51
O tricampeonato do Atlético-MG em cima do maior rival, o Cruzeiro, neste sábado, 2 de abril, com vitória por 3 a 1, coroou uma sequência incrível com os títulos do Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Agora, com mais uma coquista estadual , o Galo consolidou uma hegemonia local, com três conquistas seguidas, 2020, 2021 e 2022. Foi o segundo título do técnico Antonio Mohamed em menos de quatro meses de trabalho na equipe mineira, que também venceu a Supercopa em cima do Flamengo. O elenco vencedor do alvinegro celebrou mais uma conquista. Réver, foi capitão de mais uma conquista atleticana e celebrou de forma esportiva, respeitando o adversário. Réver levantou as taças da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e alguns mineiros. Confira os vídeos. Galo levou a terceira taça seguida do Estadual de Minas e foi em cima do rival Cruzeiro-(Reprodução de vídeo)

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