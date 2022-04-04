Esperteza de Bernard abre caminho para vitória do Sharjah nos Emirados Árabes

Persistente, o atacante Bernard marcou o primeiro gol do Sharjah, na vitória fora de casa sobre o Al Nasr SC por 2 a 0, pelo Campeonato dos Emirados Árabes Únidos, no último sábado.A inauguração do placar aconteceu na insistência de Bernard, que pressionou o goleiro após bola recuada pela zaga adversária. O arqueiro foi dar um chutão, mas acertou o brasileiro que acreditou na jogada e apertou a saída de jogo do rival.
- Valeu a insistência! Nós estávamos marcando a saída de bola deles, quando a bola foi recuada para o goleiro, imaginei que ele fosse dar o chutão e fui em direção a ele. Acabou dando certo! (risos) - explicou Bernard após a partida.
O Sharjah volta a campo na próxima sexta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Asia Champions League, contra o Al Hilal, da Arábia Saudita.