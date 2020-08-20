Esperança do Galo para o ataque, Sasha evita rótulo de 'camisa 9' fixo

O atacante Eduardo Sasha foi apresentado oficialmente pelo Atlético-MG, nesta quinta-feira, 20 de agosto, na Cidade do Galo. O jogador, que deixou o Santos para acertar com o time mineiro pediu um tempo para ficar 100% fisicamente e dificilmente estará em campo contra seu ex-clube, o Internacional. sábado, 22, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Brasileiro. -Primeiramente, é preciso ver as questões dos documentos, se já vou estar liberado para fazer a estreia. Não estou nas minhas ideais condições, vamos dizer assim, mas se o professor precisar de mim, independentemente do tempo que ele quiser e achar necessário, eu vou entrar e dar o meu melhor que eu tiver para aquele momento-disse o jogador que ainda não foi regularizado na CBF e seu contrato ainda não foi publicado no BID(Boletim Informativo Diário). Esperança para o ataque atleticano, Eduardo Sasha fez questão de ressaltar que é uma opção de movimentação na frente, não sendo o camisa 9 tradicional, que fica mais fixo na área rival. Para essa faixa de campo, o atacante chega terá de disputar uma vaga com Diego Tardelli, Savarino, Marrony, Keno, Marquinhos e Bruno Silva.