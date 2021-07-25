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futebol

Esperança de gols no CSA na Série B do Brasileirão, Iury fala sobre crescimento no Azulão

Jogador foi revelado no Avaí...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 19:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2021 às 19:23
Crédito: Divulgação / CSA
O atacante do CSA, Iury, revelado nas divisões de base do Avai e com passagens pelo futebol ucraniano, árabe e japonês, falou sobre o momento que vive no clube alagoano. Para ele, isso é consequência de um trabalho forte que vem fazendo ao longo da temporada.
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- Desde a minha chegada ao CSA venho trabalhando com muita intensidade para ajudar o grupo e para conquistar meus objetivos aqui. Tudo tem sido especial desde que vesti pela primeira vez a camisa do clube. Vou trabalhar para evoluir ainda mais. - disse.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CSA NA SÉRIE B DO BRASILEIRÃOSegundo o jogador, o elenco azulino tem tudo para crescer em 2021.
- O elenco tem trabalhado muito para evoluir e para brigar pelo acesso esse ano. Temos que focar tudo nisso. - concluiu.

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