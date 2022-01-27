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futebol

Esperança de gols no Avispa Fukuoka, Lukian quer ano perfeito em 2022

Atacante brasileiro vem passando por ótimo momento na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2022 às 20:38

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 20:38

Em alta no futebol japonês e uma das esperanças do Avispa Fukuoka, o atacante Lukian espera fazer uma ótima temporada com o clube. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais os números que teve nos últimos anos.+ Lyon nega acordo com Newcastle por venda de Bruno Guimarães
- Vou trabalhar muito para ter um grande ano pela frente, de alto nível, e com ótimas atuações. Estou muito motivado para fazer uma temporada de alto nível com o elenco para ajudar a equipe durante a temporada - afirmou, antes de emendar:
+ Próximo do Mundial, Chelsea tem elenco insatisfeito com Tuchel
- A diretoria tem montado um elenco forte, competitivo e em condições de fazer um grande ano. Temos que focar tudo nisso - completou o jogador.
Crédito: Lukianéesperançadegolsemclubejaponês(Divulgação/AvispaFukuoka

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