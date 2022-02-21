Esperança de gols, Mailson fala sobre crescimento do Joinville em 2022

Com invencibilidade há quatro rodadas no Campeonato Catarinense, o Joinville quer melhorar seu desempenho ofensivo para alcançar mais vitórias. Contente com o momento, o atacante Mailson, um dos líderes do elenco, falou sobre esse crescimento da equipe.​'O grupo segue fazendo um trabalho forte para evoluir ainda mais. Estamos em uma sequência sem derrotas e isso é importante. Temos que manter o ritmo forte para continuarmos crescendo de produção em 2022', comenta Mailson.