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futebol

Esperança de gols, Mailson fala sobre crescimento do Joinville em 2022

Atacante quer aproveitar a sequência invicta para marcar gols...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 17:40
Com invencibilidade há quatro rodadas no Campeonato Catarinense, o Joinville quer melhorar seu desempenho ofensivo para alcançar mais vitórias. Contente com o momento, o atacante Mailson, um dos líderes do elenco, falou sobre esse crescimento da equipe.​'O grupo segue fazendo um trabalho forte para evoluir ainda mais. Estamos em uma sequência sem derrotas e isso é importante. Temos que manter o ritmo forte para continuarmos crescendo de produção em 2022', comenta Mailson.
Acreditando que os resultados são a consequência de um trabalho forte que tem feito no dia a dia, o atleta deu a seguinte declaração: 'Estou vivendo um momento positivo no clube e agradeço a todos aqui por isso. É consequência de um trabalho que tenho feito no dia a dia que tem dado certo'.
Crédito: Mailsonquermelhorarseusnúmeros(Divulgação:Joinville

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