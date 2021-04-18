Esperança de gols do Shanghai SIPG, Ricardo Lopes quer ano perfeito na China

Esperança de gols do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes espera que o ano de 2021 seja ainda mais especial para ele do que o de 2020. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo e melhorando seus números no clube chinês.
- Sem dúvida, a expectativa é que este ano seja ainda mais especial individualmente do que o que passou. Estou muito feliz aqui no Shanghai e trabalhando muito para melhorar meus números no clube. Vou trabalhar muito para que essa temporada seja de conquistas. Estou muito motivado - disse.
Segundo Ricardo, que tem uma boa passagem pelo Jeonbuk, da Coreia do Sul, a equipe está focada em fazer um grande 2021.
- O grupo tem trabalhado muito para que essa temporada 2021 seja especial para todos. O elenco sabe da responsabilidade que terá. Vamos lutar muito para que esse ano o Shanghai possa conquistar títulos.