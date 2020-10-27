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futebol

Esperança de gols do Marítimo, Marcelinho busca crescimento da equipe

Atacante tem a meta de melhorar coletivamente e
ter um rendimento melhor na temporada...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 12:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 12:17
Crédito: Divulgação/Marítimo
O atacante Marcelinho, atualmente no Marítimo, destacou o desejo de ver a equipe portuguesa crescendo de produção nesta sequência da época. De acordo com o jogador, que teve passagem pelo Londrina, a meta de todos no grupo é continuar melhorando o rendimento em campo na temporada.
- Nosso elenco tem trabalhado muito para manter a intensidade e para melhorar o rendimento em campo nesta sequência da temporada. Vejo o grupo muito preparado para fazer um grande ano. Estamos no caminho certo para isso. O jogador ainda revelou a motivação para fazer uma grande época com a camisa do clube.
- Estou me dedicando ao máximo para melhorar meu desempenho em campo e para ajudar o Marítimo. Tenho trabalhado para fazer um grande ano no clube.

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