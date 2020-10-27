Esperança de gols do Marítimo, Marcelinho busca crescimento da equipe

Crédito: Divulgação/Marítimo

O atacante Marcelinho, atualmente no Marítimo, destacou o desejo de ver a equipe portuguesa crescendo de produção nesta sequência da época. De acordo com o jogador, que teve passagem pelo Londrina, a meta de todos no grupo é continuar melhorando o rendimento em campo na temporada.

- Nosso elenco tem trabalhado muito para manter a intensidade e para melhorar o rendimento em campo nesta sequência da temporada. Vejo o grupo muito preparado para fazer um grande ano. Estamos no caminho certo para isso. O jogador ainda revelou a motivação para fazer uma grande época com a camisa do clube.