Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Esperança de gols do Buriram, Samuel foca em mais um grande ano na Tailândia

Atacante brasileiro revelado pelo Fluminense é a esperança de gols da equipe tailandesado Buriram United
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 18:21

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 18:21

Crédito: Divulgação/Buriram United
Em grande fase com a camisa do Buriram United, da Tailândia, o atacante Samuel, revelado pelo Fluminense, falou sobre a expectativa para fazer um grande ano no país asiático. Para ele, essa temporada tem tudo para ser ainda melhor.
Veja a tabela do Espanhol- Minha expectativa é manter o bom momento que estou vivendo no futebol tailandês neste ano. Vou trabalhar muito para fazer uma grande temporada com todos para que possamos conquistar nossos objetivo - disse o jogador do Buriram.
Samuel revelou, ainda, a motivação do elenco do Buriram United para a próxima época.
- O grupo está muito motivado para fazer um grande trabalho. Temos tudo para que isso aconteça. Vamos lutar muito para fazer um ano especial - concluiu o atacante brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados