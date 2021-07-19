Esperança de gols do Buriram, Samuel foca em mais um grande ano na Tailândia

Em grande fase com a camisa do Buriram United, da Tailândia, o atacante Samuel, revelado pelo Fluminense, falou sobre a expectativa para fazer um grande ano no país asiático. Para ele, essa temporada tem tudo para ser ainda melhor.
Veja a tabela do Espanhol- Minha expectativa é manter o bom momento que estou vivendo no futebol tailandês neste ano. Vou trabalhar muito para fazer uma grande temporada com todos para que possamos conquistar nossos objetivo - disse o jogador do Buriram.
Samuel revelou, ainda, a motivação do elenco do Buriram United para a próxima época.
- O grupo está muito motivado para fazer um grande trabalho. Temos tudo para que isso aconteça. Vamos lutar muito para fazer um ano especial - concluiu o atacante brasileiro.