Especulado no Tottenham, Ten Hag renova com o Ajax

- Queremos trabalhar em um Ajax atraente e bem-sucedido. Sei o que tenho aqui e conheço as pessoas com quem trabalho aqui. Também sei como podemos dar o próximo passo com esta equipe. Estou feliz aqui. Chegar a algum lugar é uma coisa, ficar em algum lugar é outra. O Ajax está de volta ao mapa internacional. Recebemos o reconhecimento que merecemos por isso, mas queremos ainda mais. Queremos ir ainda mais alto e desafiar os melhores clubes da Europa - disse o treinador.Ten Hag está no Ajax desde 2018. Desde então, conquistou um Campeonato Holandês e está perto de vencer mais um, duas Taças da Holanda e uma Supertaça.