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futebol

Especulado no Tottenham, Ten Hag renova com o Ajax

Treinador do clube holandês assinou um novo vínculo até 2023...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 09:18

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 09:18
Crédito: Divulgação/Ajax
Erik ten Hag é do Ajax até 2023. Especulado no Tottenham para o lugar de José Mourinho, o treinador renovou com o clube holandês por mais duas temporadas.
- Queremos trabalhar em um Ajax atraente e bem-sucedido. Sei o que tenho aqui e conheço as pessoas com quem trabalho aqui. Também sei como podemos dar o próximo passo com esta equipe. Estou feliz aqui. Chegar a algum lugar é uma coisa, ficar em algum lugar é outra. O Ajax está de volta ao mapa internacional. Recebemos o reconhecimento que merecemos por isso, mas queremos ainda mais. Queremos ir ainda mais alto e desafiar os melhores clubes da Europa - disse o treinador.Ten Hag está no Ajax desde 2018. Desde então, conquistou um Campeonato Holandês e está perto de vencer mais um, duas Taças da Holanda e uma Supertaça.

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