Especulado no PSG, Allegri dá preferência à Inter de Milão

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Após deixar a Juventus no final da temporada, Massimo Allegri já atrai pretendentes. Na mira da Inter de Milão e do Paris Saint-Germain, o treinador dá preferência à proposta dos nerazurris, de acordo com a "Sky Sport" da Itália.

Antonio Conte, atual treinador da Inter de Milão, se reunirá com a direção do clube italiano. A imprensa local adianta que o cenário mais provável a saída do treinador.