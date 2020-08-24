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futebol

Especulado no PSG, Allegri dá preferência à Inter de Milão

Treinador está sem trabalho desde que deixou a Juventus no final da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 13:35

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 13:35

Crédito: AFP
Após deixar a Juventus no final da temporada, Massimo Allegri já atrai pretendentes. Na mira da Inter de Milão e do Paris Saint-Germain, o treinador dá preferência à proposta dos nerazurris, de acordo com a "Sky Sport" da Itália.
Antonio Conte, atual treinador da Inter de Milão, se reunirá com a direção do clube italiano. A imprensa local adianta que o cenário mais provável a saída do treinador.
Em Paris, Thomas Tuchel também não deve seguir. Allegri aparece como opção prioritária. Porém, a vontade do treinador é de retornar ao seu país natal.

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