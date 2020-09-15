Especulado no Manchester United, Grealish renova com o Aston Villa

Jack Grealish permanecerá no Aston Villa. Nesta terça-feira, o clube inglês oficializou a renovação de contrato do meio-campista, que assinou um novo vínculo até 2025.
- Estou muito satisfeito por assumir este compromisso com o Villa. É meu clube, minha casa e estou muito feliz aqui. Os proprietários deixaram bem claro para mim o quanto são ambiciosos e como desejam construir o Aston Villa. Há tempos emocionantes pela frente e estou muito feliz por fazer parte disso - disse Grealish.No Aston Villa desde os oito anos de idade, Grealish fez sua estreia no time principal na temporada 2013/14. Ele permaneceu no clube, apesar do rebaixamento em 2016 e foi fundamental para o retorno à Premier League. Na atual janela de transferências, o inglês era um dos alvos preferidos do Manchester United.