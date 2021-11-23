Especulado no Elche, Crespo tem interesse em dupla do São Paulo para reforçar clube espanhol

Hernán Crespo continua de olho no São Paulo. Segundo o jornal 'El Gol Digital', o treinador, que saiu da equipe em agosto, está próximo de um acerto com o Elche-ESP e já teria indicado dois nomes do Tricolor para reforçar a equipe espanhola: o volante Luan e o atacante Rigoni. Ambos eram peças-chave do São Paulo na época de Crespo. Rigoni, inclusive, foi um pedido do treinador para a diretoria do Tricolor, que atendeu o desejo. No clube do Morumbi, o camisa 77 já disputou 33 jogos, anotando 11 gols e contribuindo com cinco assistências.

Rigoni, inclusive, passou pelo Elche antes de chegar ao São Paulo. Lá, ele disputou 23 partidas, com dois gols e duas assistências.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já Luan é um dos jovens revelados pelo São Paulo que tem mercado na Europa. O camisa 13 jogou 40 partidas na temporada e está se recuperando de uma lesão na coxa. Também destaque com Crespo, Luan marcou um dos gols da vitória do São Paulo sobre o Palmeiras na final do Campeonato Paulista.

Crespo começou a ser ventilado no Elche após o clube espanhol perde para o Bétis por 3 a 0. Depois dessa partida, o técnico Fran Escribá foi demitido, deixando o clube na 18ª posição do Campeonato Espanhol.