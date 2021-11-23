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Especulado no Elche, Crespo tem interesse em dupla do São Paulo para reforçar clube espanhol

Segundo o jornal 'El Gol Digital', o treinador já teria indicado o volante Luan e o atacante Rigoni como reforços para o Elche, clube em que negocia para comandar...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 14:10

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 14:10

Hernán Crespo continua de olho no São Paulo. Segundo o jornal 'El Gol Digital', o treinador, que saiu da equipe em agosto, está próximo de um acerto com o Elche-ESP e já teria indicado dois nomes do Tricolor para reforçar a equipe espanhola: o volante Luan e o atacante Rigoni. Ambos eram peças-chave do São Paulo na época de Crespo. Rigoni, inclusive, foi um pedido do treinador para a diretoria do Tricolor, que atendeu o desejo. No clube do Morumbi, o camisa 77 já disputou 33 jogos, anotando 11 gols e contribuindo com cinco assistências.
Rigoni, inclusive, passou pelo Elche antes de chegar ao São Paulo. Lá, ele disputou 23 partidas, com dois gols e duas assistências.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já Luan é um dos jovens revelados pelo São Paulo que tem mercado na Europa. O camisa 13 jogou 40 partidas na temporada e está se recuperando de uma lesão na coxa. Também destaque com Crespo, Luan marcou um dos gols da vitória do São Paulo sobre o Palmeiras na final do Campeonato Paulista.
Crespo começou a ser ventilado no Elche após o clube espanhol perde para o Bétis por 3 a 0. Depois dessa partida, o técnico Fran Escribá foi demitido, deixando o clube na 18ª posição do Campeonato Espanhol.
Crédito: RigoniseguesendopedidodeCrespoemoutrosclubes(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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