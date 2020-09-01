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futebol

Especulado no Cruzeiro, Ibson diz, ao L!, que não recebeu nada da Raposa

Em entrevista ao 'De Casa com o LANCE!', jogador falou, com exclusividade, que ficou muito feliz por receber elogios de torcedores e da imprensa em respeito ao seu atual momento...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 20:14

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 20:14
Crédito: Victor Souza / Tombense FC
Eleito o melhor jogador do Campeonato Mineiro 2020, o meio-campista Ibson, do Tombense, pode voltar a atuar em um grande clube do cenário nacional. Segundo admitiu a própria diretoria do clube de Tombos, o Cruzeiro demonstrou interesse no atleta de 36 anos.O jogador, porém, disse que até o momento não tem nada com a Raposa, mas se disse feliz por ser especulado num clube grande. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Ibson falou também sobre a campanha do Tombense no Mineiro e na Série C.
- Eu fico vendo muito pela internet. Para mim não chegou nenhuma proposta. Como eu falei, estou bastante feliz aqui em Tombos. Fico feliz em saber que alguns torcedores e a imprensa têm falado que eu tenho condições de jogar em um grande clube, porém, não recebi nada. Estou bem feliz em Tombos. Vamos ver o que Deus tem traçado na minha vida - disse Ibson.
Clique aqui e veja a entrevista completa com Ibson.​SOBRE O 'DE CASA COM O LANCE!':O "De casa com o LANCE!" é um programa apresentado exclusivamente através do Instagram do site. No formato home office, nossa equipe irá receber convidados exclusivos de diferentes esferas, como atletas, profissionais e influenciadores digitais, além da participação dos leitores com perguntas ao vivo. Para não ficar de fora, acompanhe o nosso Instagram (@diariolance) e o Twitter (@lancenet).

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