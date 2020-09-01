Especulado no Cruzeiro, Ibson diz, ao L!, que não recebeu nada da Raposa

Crédito: Victor Souza / Tombense FC

Eleito o melhor jogador do Campeonato Mineiro 2020, o meio-campista Ibson, do Tombense, pode voltar a atuar em um grande clube do cenário nacional. Segundo admitiu a própria diretoria do clube de Tombos, o Cruzeiro demonstrou interesse no atleta de 36 anos.O jogador, porém, disse que até o momento não tem nada com a Raposa, mas se disse feliz por ser especulado num clube grande. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Ibson falou também sobre a campanha do Tombense no Mineiro e na Série C.

- Eu fico vendo muito pela internet. Para mim não chegou nenhuma proposta. Como eu falei, estou bastante feliz aqui em Tombos. Fico feliz em saber que alguns torcedores e a imprensa têm falado que eu tenho condições de jogar em um grande clube, porém, não recebi nada. Estou bem feliz em Tombos. Vamos ver o que Deus tem traçado na minha vida - disse Ibson.