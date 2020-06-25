Especulações entre Manchester United e Ansu Fati são falsas

Crédito: LLUIS GENE / AFP

As recentes especulações ligando o nome de Ansu Fati ao Manchester United são falsas, de acordo com o pai do jovem em entrevista ao programa “El Larguero”. O Barcelona nunca abriu conversa com outra equipe e sempre se mostrou firme que caso alguém quisesse contratar a joia, teria que pagar a multa de 400 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões).

- Nós estamos aproveitando a vida em Barcelona. Meu filho deve ser paciente com suas chances, ele está jogando com o melhor jogador do mundo. As ligações com o United não são verdadeiras, Ansu está feliz aqui, está seguindo seus sonhos. Ele não precisa começar todo jogo, ele tem tempo.