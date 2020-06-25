Especulações entre Manchester United e Ansu Fati são falsas

As recentes especulações ligando o nome de Ansu Fati ao Manchester United são falsas, de acordo com o pai do jovem em entrevista ao programa “El Larguero”. O Barcelona nunca abriu conversa com outra equipe e sempre se mostrou firme que caso alguém quisesse contratar a joia, teria que pagar a multa de 400 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões).
- Nós estamos aproveitando a vida em Barcelona. Meu filho deve ser paciente com suas chances, ele está jogando com o melhor jogador do mundo. As ligações com o United não são verdadeiras, Ansu está feliz aqui, está seguindo seus sonhos. Ele não precisa começar todo jogo, ele tem tempo.
A imprensa catalã também é firme ao dizer que o atleta de 17 anos não tem intenções de deixar a equipe culé. O camisa 31 vem ganhando protagonismo e sendo utilizado constantemente pelo técnico Quique Setién. No Campeonato Espanhol, o atacante já marcou seis vezes, sendo duas após a paralisação da competição.E MAIS:Vidal está confiante que Barça possa ganhar títulos nesta reta finalJurgen Klopp brinca com Guardiola após goleada do LiverpoolFaltam detalhes para Arthur ser anunciado pela JuventusVinícius Jr. comemora gol e mira sequência vitoriosa no Real Madrid E MAIS: