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Especulações entre Manchester United e Ansu Fati são falsas

Pai do jovem de 17 anos deu entrevista negando qualquer possibilidade do filho sair do Barcelona neste momento. Conselho é ter paciência para as oportunidades...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 13:56

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 13:56

Crédito: LLUIS GENE / AFP
As recentes especulações ligando o nome de Ansu Fati ao Manchester United são falsas, de acordo com o pai do jovem em entrevista ao programa “El Larguero”. O Barcelona nunca abriu conversa com outra equipe e sempre se mostrou firme que caso alguém quisesse contratar a joia, teria que pagar a multa de 400 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões).
- Nós estamos aproveitando a vida em Barcelona. Meu filho deve ser paciente com suas chances, ele está jogando com o melhor jogador do mundo. As ligações com o United não são verdadeiras, Ansu está feliz aqui, está seguindo seus sonhos. Ele não precisa começar todo jogo, ele tem tempo.
A imprensa catalã também é firme ao dizer que o atleta de 17 anos não tem intenções de deixar a equipe culé. O camisa 31 vem ganhando protagonismo e sendo utilizado constantemente pelo técnico Quique Setién. No Campeonato Espanhol, o atacante já marcou seis vezes, sendo duas após a paralisação da competição.E MAIS:Vidal está confiante que Barça possa ganhar títulos nesta reta finalJurgen Klopp brinca com Guardiola após goleada do LiverpoolFaltam detalhes para Arthur ser anunciado pela JuventusVinícius Jr. comemora gol e mira sequência vitoriosa no Real Madrid E MAIS:

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