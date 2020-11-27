Especialistas analisam possível anulação do jogo Ceará x São Paulo

Uma polêmica tomou conta desta semana no futebol brasileiro. Durante o empate por 1 a 1 entre Ceará e São Paulo, o juiz Wagner do Nascimento Magalhães validou o gol de Pablo, mas voltou atrás após o reinício do jogo e anulou o tento por impedimento.

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Porém, de acordo com a opinião do Dr. Rafael Cobra, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB/Santos, não há elementos claros para um equívoco no procedimento e protocolo do uso do VAR, como o erro de direito.

- Como opinião, não acho que seja passível de anulação de partida. Primeiro, que não ficou absolutamente claro um erro no procedimento e protocolo no uso do VAR. Fica meio questionável se de fato ele tinha autorizado o início do jogo. Fato é que a bola rolou, mas os jogadores podem ter reiniciado a partida com ele ainda se comunicando com o VAR - afirmou Cobra em contato exclusivo com o LANCE!.

Cobra ainda utiliza como exemplo a partida entre Botafogo x Palmeiras, disputada em maio de 2019. Na ocasião, o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior resolveu aceitar uma recomendação do VAR depois de mandar a partida reiniciar para analisar um possível pênalti.

O atleta da equipe carioca já tinha dado início ao jogo com tiro de meta, mas o juiz pediu a paralisação da partida novamente e acabou dando pênalti em cima do atacante Deyverson.

- Pode eventualmente ser questionado um equívoco no protocolo do uso do VAR. Tivemos um caso similar na partida entre Botafogo e Palmeiras, quando o juiz mandou bater o tiro de meta e depois voltou atrás e deu pênalti. Na época, o Botafogo pleiteou a anulação da partida a não teve sucesso. Acredito que esse seja o mesmo caminho para o São Paulo - finalizou. A opinião do ex-CEO do Bahia, Pedro Henriques, é diferente, Segundo o dirigente, o equívoco do árbitro pode caracterizar um erro de direito e é passível de anulação do jogo.

- A possibilidade de anulação pode ser discutida pois seria decorrente de um erro de direito, diferentemente de um erro de interpretação. Aparentemente o juiz autorizou o reinício do jogo, validando um gol que foi realmente ilegal, mas, logo depois, acionado pelo VAR, que tinha autorizado a validação, parou o jogo já reiniciado para anular o gol. Em tese, isso pode caracterizar um erro de direito e poderia justificar uma eventual anulação da partida por parte do São Paulo, que foi o prejudicado, ou de algum interessado - disse o dirigente, eleito o melhor CEO de clubes de futebol no Brasil em 2020 pela CONAFUT (Conferência Nacional de Futebol).