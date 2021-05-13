Especialista analisa receitas do São Paulo: 'Toma decisões caras que não funcionam'

Crédito: Twitter/São Paulo FC

A pandemia de Covid-19 mexeu nos balanços financeiros de diversos clubes ao redor do Brasil e do mundo, e no São Paulo não foi diferente. Convidado do "LANCE! na Jogada", o sócio da Sports Value, Amir Somoggi, detalhou como a diretoria do Tricolor tem lidado com os efeitos causados pela pandemia.

Um dos assuntos abordados foi em relação aos patrocínios do São Paulo, que, segundo o especialista, está aquém do potencial do Tricolor, mesmo com o máster do Banco Inter nas últimas temporadas. Para ele, a figura do camisa dez Daniel Alves poderia ser mais explorada pelo marketing do clube. - O São Paulo gasta um absurdo e não ganha. Tem um patrocínio pior que Internacional, que o Grêmio... Além disto, tem uma equipe enfraquecida em marketing mesmo com potencial único. O Daniel Alves não deu a receita esperada. O clube toma decisões caras que não funcionam - disse Amir.

Vale lembrar que o São Paulo registrou R$ 129,6 milhões de déficit no ano de 2020. O número mostra os dados do último ano da gestão do ex-presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Atualmente o Tricolor acumula uma dívida total de R$ 606 mihões, mas o déficit de 2020 foi menor do que o registrado em 2019, quando o valor chegou a R$ 156,1 milhões. A nova gestão de Julio Casares, iniciada em janeiro deste ano, vem tentando solucionar os problemas financeiros da equipe. Amir comentou sobre a atuação, mas disse que o São Paulo precisa de uma melhor postura empresarial.

- O São Paulo é o típico caso do gigante em termos de custo mas que não está acompanhando em termos de marketing e em termos esportivos. A nova gestão deu continuidade a problemas empresariais. O São Paulo do Aidar e do Leco foram mal administrados em um período no qual o mercado exige melhor postura empresarial - afirmou o especialista.

Resta saber os próximos passos do São Paulo na gestão financeira do clube, que, com Casares, parece estar caminhando para dias melhores.

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